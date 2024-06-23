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Есть пострадавшие, повреждены жилые дома: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину 23 июня. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
10,9 т.
В КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки

В результате ракетной атаки по Киевщине, которую страна-террорист РФ совершила утром в субботу, 23 июня, были ранены два человека. Кроме того, в одном из населенных пунктов, в частности, повреждены многоэтажки частных домов.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня утром враг атаковал нашу область ракетами. По состоянию на 8:00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительны. Медицинская помощь предоставлена на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются", – рассказал Кравченко.

Есть пострадавшие, повреждены жилые дома: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину 23 июня. Фото
Есть пострадавшие, повреждены жилые дома: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину 23 июня. Фото

По его словам, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

Есть пострадавшие, повреждены жилые дома: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину 23 июня. Фото
Есть пострадавшие, повреждены жилые дома: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину 23 июня. Фото

"Оперативные службы на местах продолжают фиксацию и ликвидацию последствий ракетной атаки. Вся необходимая помощь населению будет предоставлена. Над этим уже работаем вместе с представителями местного сообщества. Поврежденные окна в домах заменят международный фонд GEM. Более подробная информация впоследствии", – добавил Кравченко.

Есть пострадавшие, повреждены жилые дома: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину 23 июня. Фото
Есть пострадавшие, повреждены жилые дома: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину 23 июня. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины утром 23 июня отражали воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми ракетами. Над Киевщиной обезвредили два "Калибра".

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