Есть пострадавшие, повреждены жилые дома: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину 23 июня. Фото

В результате ракетной атаки по Киевщине, которую страна-террорист РФ совершила утром в субботу, 23 июня, были ранены два человека. Кроме того, в одном из населенных пунктов, в частности, повреждены многоэтажки частных домов.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня утром враг атаковал нашу область ракетами. По состоянию на 8:00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительны. Медицинская помощь предоставлена на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются", – рассказал Кравченко.

По его словам, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

"Оперативные службы на местах продолжают фиксацию и ликвидацию последствий ракетной атаки. Вся необходимая помощь населению будет предоставлена. Над этим уже работаем вместе с представителями местного сообщества. Поврежденные окна в домах заменят международный фонд GEM. Более подробная информация впоследствии", – добавил Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины утром 23 июня отражали воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми ракетами. Над Киевщиной обезвредили два "Калибра".

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