В Киеве на Днепровской набережной легковушка на переходе сбила насмерть женщину. Фото

В Днепровском районе Киева в субботу, 7 декабря, легковушка на переходе сбила женщину. От полученных травм последняя скончалась на месте аварии.

Видео дня

Об этом сообщили в соцсетях. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Toyota Camry летела на красное и сбила женщину-пешехода на зебре. Затем водитель влетел в еще одно авто и поехал дальше. Женщина, к сожалению, погибла на месте. Злоумышленника нашли и задержали", говорится в сообщении.

В соцсетях добавили, что по предварительной информации, водитель-виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В патрульной полиции Киева информацию об аварии подтвердили, однако, без уточнений. Происшествие произошло на пересечении улиц Березняковской и Днепровской набережной.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 28 ноября, на улице Богатырской произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В результате ДТП одного из водителей зажало в кабине изуродованной машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП погибли три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!