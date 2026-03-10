В Киеве на Дарнице возле многоэтажки нашли тело женщины. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева во вторник, 10 марта, возле одного из домов на улице Тростянецкой обнаружили тело женщины. Предварительно она погибла в результате падения с высоты.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причины трагедии установят полицейские.

Что известно

"На улице Тростянецкой упала с высоты женщина 1990 года рождения. К сожалению, помощь врачей уже не понадобилась", – говорится в сообщении.

В полиции Киева нам подтвердили информацию о трагедии в Дарницком районе столицы. Причины и обстоятельства смерти женщины установят правоохранители.

Напомним, в Запорожье произошла страшная трагедия: женщина выбросила из окна 9-го этажа собственную восьмилетнюю дочь и прыгнула вслед за ней. На место происшествия срочно выехали полиция и медики, которые госпитализировали обоих пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 3 марта, на Печерске из окна на 23 этаже жилого дома выпал мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

