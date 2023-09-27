Ударил в шею куском стекла: в Киеве ссора между коллегами едва не закончилась убийством. Фото

В Голосеевском районе Киева словесный конфликт между двумя коллегами едва не закончился убийством. Мужчина во время ссоры ударил оппонента в шею куском стекла.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что на улице Антоновича ранен 47-летний мужчина. Пострадавшего с колото-резаной раной шеи и проникающим ранением гортани медики безотлагательно госпитализировали в больницу.

"В ходе опроса свидетелей и проведения ряда оперативных мероприятий мы выяснили, что пострадавший работает строителем в частной компании. Накануне происшествия он вместе с коллегой находился в помещении, где во время беседы между ними возникла ссора. Чтобы избежать конфликта, мужчина вышел на улицу, впрочем, его догнал коллега и куском разбитого стекла, который нашел на земле, нанес удар в область шеи. После чего нападавший покинул место происшествия", – рассказали в полиции.

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Правоохранители оперативно установили, где находился 38-летний злоумышленник и задержали его. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Помокли Киевской области задержали мужчину, избившего до смерти сожительницу. Злоумышленник пытался избежать ответственности, рассказав, что женщина умерла из-за болезни.

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