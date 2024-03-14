В Киеве мужчина во время ссоры с 87-летней матерью открыл стрельбу из ружья в квартире. Фото

В Киеве мужчина во время конфликта с 87-летней матерью открыл стрельбу прямо в квартире. Событие произошло на Дарницком бульваре.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем со злоумышленником будут общаться следователи.

"На днях полицейские получили уведомление о стрельбе на Дарницком бульваре. 87-летняя заявительница рассказала, что во время словесного конфликта с сыном последний получил ружье и произвел два выстрела. Инспекторы немедленно прибыли на место и убедились, что с женщиной все хорошо", – рассказали в пресс-службе.

По словам патрульных, в квартире они обнаружили мужчину, который имел явные признаки алкогольного опьянения и делал вид, что ничего не произошло. Инспекторы увидели на кровати ружье с патронами и отверстия, похожие на попадание шаров. Нарушителя задержали, а на место происшествия вызвали следователей.

Напомним, правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта устроил стрельбу в одной из гостиниц в Печерском районе столицы. В результате его оппонент был ранен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве двое мужчин устроили стрельбу на улице. Свои действия они объяснили тем, что нашли оружие и решили проверить, как оно действует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!