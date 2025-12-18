В Киеве мужчина во время конфликта задушил знакомого наручниками. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил убийство в Голосеевском районе. Злоумышленник во время конфликта задушил знакомого наручниками.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно о преступлении

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о том, что в одной из многоэтажек на улице Антоновича было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что погибший – 34-летний местный житель, который накануне пришел к знакомой на застолье. Вечером к их компании присоединился еще один гость и вскоре между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

"Злоумышленник схватил металлические наручники, которые были в квартире, и задушил ими потерпевшего, после чего скрылся", – добавили в пресс-службе.

Оперативники установили место нахождения злоумышленника и задержали его – им оказался 33-летний уроженец Черновцов, который недавно переехал в столицу. По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Сейчас он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил сестру. Злоумышленник во время ссоры ударил родственницу ножом в шею.

