В Киеве ссора между братом и сестрой едва не закончилась жестоким убийством. Подробности и фото

В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил сестру. Злоумышленник во время ссоры ударил родственницу ножом в шею.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно о преступлении

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от 56-летней жительницы Подольского района, которая обратилась за помощью и рассказала о том, что брат нанес ей ножевое ранение.

"Оперативники установили, что 43-летний мужчина, находясь в гостях у своей старшей сестры, во время бытовой ссоры нанес ей удар кухонным ножом в шею. Женщина получила проникающее колото-резаное ранение с артериальным кровотечением, а мужчина, после содеянного скрылся с места происшествия", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

По факту нанесения умышленного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

