"Командиры уничтожают своих солдат быстрее, чем украинские дроны": армию российских оккупантов сотрясают скандалы

В российских оккупационных войсках стремительно растет количество "двухсотых" контрактников, к чему причастны их командиры. Они подсаживают своих солдат на наркотики, отбирают банковские карты и вынуждают платить за "право на жизнь". Несогласных же попросту "обнуляют".

О новых скандалах в российской армии и конкретных примерах – читайте в материале OBOZ.UA.

Вместо детей – наркота

Расчет россиянок, что благодаря мужьям, решившим добровольно стать убийцами и подписавшим контракт, они будут безбедно жить, не оправдался. Новоиспеченные оккупанты массово тратят деньги на наркотики вместо того, чтобы отправлять их своим семьям. И это не какое-то "украинское ИПсО", а самые что ни на есть реалии.

И вот яркий пример тому. Раненый военнослужащий РОВ, которого комбат вместо госпиталя решил отправить на задание, записал видео, в котором обратился к своему отцу. Оккупант рассказал ему, что командир батальона с позывным "Русский" и взводный "Барон" занимаются продажей наркотиков, а помогает им с доставкой оператор БПЛА "Хома". В результате "пацаны тратят деньги на наркоту, вместо того чтобы отправлять их семьям".

Оккупант попросил отца распространить видео, если он перестанет выходить на связь. Судя по всему, так и произошло.

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, рассказанное российским оккупантом – не исключение, а система.

"Подсаживая своих солдат на наркотики, российские командиры убивают двух зайцев. Конечно же, хорошо зарабатывают на преступной торговле, ну и плюс ко всему наркозависимый за дозу готов на все – даже на выполнение заведомо смертельного боевого задания. Командиры абсолютно не заботятся о потерях, погибнут эти – пришлют другое "мясо", – говорит офицер.

Любые попытки жен оккупантов "получить свое" обычно не приводят к успеху. Но подсевшие на наркотики в зоне боевых действий обычно живут недолго, потому их семьи могут "обогатиться" уже после получения "груза 200". Но и с этим не так гладко – выплаты задерживают на неопределенный срок.

Подписал контракт? Давай деньги!

Поборы, избиения и угрозы "обнуления" стали обычным делом в армии России. На днях в соцсетях появилось видео, где оккупант Егор Короткий рассказал о том, что творится в 164-м мотострелковом полку.

По его словам, на полигоне у него отобрали банковскую карту, паспорт и военный билет, а контрактные выплаты снимались в пользу сослуживцев с позывными "Дядя" и "Одесса", которых он обвинил в насилии и "обнулении". Короткий заявил, что за отказ платить его жестоко избивали. Это происходило и с другими "бойцами".

После подачи жалоб ему начали поступать угрозы, в том числе в госпитале, из-за чего он был вынужден уйти, опасаясь за свою жизнь. Сейчас Короткий задержан военной комендатурой в Краснодаре, где его заявления и рапорты об отказе возвращаться в часть попросту игнорируются.

Еще один яркий пример – произошедшее с 50-летним москвичом Алексеем Григорьевым. К слову, иначе как законом кармы это и не назовешь.

Отец двух детей работал в столичном водоканале, получал приличную зарплату. Любимая жена, налаженный быт. Взял опеку над 10-летним племянником, родители которого погибли в прошлом году. Казалось бы – живи спокойно, но нет: Григорьев просто "рвался на СВО". Три года супруга сдерживала его, но в итоге он таки уехал в Магадан – там единовременная выплата за подписание контракта с МО РФ составляет 2,6 млн рублей (почти 1,4 млн грн).

Его отправили на оккупированную часть Донецкой области. И менее чем через месяц родным вручили извещение о том, что их брат и муж "умер своей смертью от сердечной недостаточности".

Было много нестыковок, где же это произошло. В итоге с большим трудом семья оккупанта выяснила, что замполит приказал Григорьеву отдать банковскую карту и требовал ее ПИН-код. Его били два дня и в итоге убили. Сначала тело хотели просто выбросить в посадку, но двое сослуживцев Григорьева оказались невольными свидетелями произошедшего. Испугавшись, что их "обнулят", ударились в бега.

Сначала уже погибшего Григорьева записали в пропавшего без вести, но в итоге дали извещение о естественной смерти.

"Они (российские командиры. – Ред.) убивают своих солдат просто у себя в части, даже быстрее уничтожают, чем украинские дроны, – жаловалась вдова оккупанта Ирина.

По ее словам, раньше она слышала рассказы о вымогательствах и издевательствах в российской армии, но до гибели мужа "не очень этому верила": мол, мало ли что пишут. Теперь же никаких сомнений не осталось.

Как видим, заключение контракта с минобороны страны-агрессора является практически гарантированной отправкой на тот свет. Причем зачастую и благодаря российским командирам.