В Киеве мужчина во время драки едва не убил зятя: подробности конфликта. Видео

В Святошинском районе столицы пьяный конфликт между тестем и зятем закончился поножовщиной. 57-летний мужчина ударил ножом в живот своему 27-летнему родственнику.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В полицию с сообщением обратилась супруга раненного мужчины. Конфликт из-за распределения домашних обязанностей возник после застолья – пострадавший отказался помогать своему родственнику.

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"Между родственниками началась потасовка, в ходе которой киевлянин схватил нож и ударил им в живот 29-летнему зятю. Врачи, которые немедленно прибыли на вызов, госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

57-летнего мужчину задержали и сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Голосеевском районе Киева 2 сентября пьяный конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной. Пострадавший умер от потери крови.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 3 августа во дворе дома, расположенного на улице Осиповского, 9 в компании молодых людей возник конфликт. Один из участников драки получил два ножевых ранения в грудь.