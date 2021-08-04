В Киеве пьяные разборки закончились поножовщиной. Видео

В Киеве 3 августа во дворе дома, расположенного на улице Осиповского, 9 в компании молодых людей возник конфликт. В результате инцидента один из участников драки получил два ножевых ранения в грудь.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Пострадавшего мужчину госпитализировали (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Предварительно, в компании молодых людей возник конфликт, во время которого мужчина два раза ударил ножом в область груди своего оппонента. После этого злоумышленник сбежал с места происшествия. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу", – рассказал наш собеседник.

Telegram-канал Киев Оперативный уточнил, что конфликт возник на почве распития алкоголя. Друзья пострадавшего вызвали врачей и после этого сбежали с места происшествия. Позднее молодые люди вернулись и их задержали правоохранители. Обстоятельства происшествия установят следователи.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева конфликт между двумя парнями закончился поножовщиной. Инцидент произошел на входе в торгово-развлекательный центр "Гулливер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове возле бара "Молодость" спор на почве территориальной принадлежности временного оккупированного РФ Крыма перерос в поножовщину.