В Киеве пьяная ссора закончилась поножовщиной: пострадавший умер от потери крови

В Киеве в четверг, 2 сентября, пьяный конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной. Пострадавший, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на проспекте Голосеевском, 84.

"Компания из шести человек отдыхала и активно выпивала. В какой-то момент между 58-летним мужчиной и 33-летним киевлянином возник конфликт, во время которого последний побил старшего товарища, а потом ударил ножом в ногу", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что потерпевшего на машине привезли в медучреждение, но несмотря на усилия врачей он скончался. Предварительно, от потери крови. Злоумышленника задержали правоохранители.

Напомним, в Печерском районе Киева конфликт между двумя посетителями торгово-развлекательного центра ТРЦ "Гулливер" закончился поножовщиной.

В Харькове возле бара "Молодость" спор на почве территориальной принадлежности временного оккупированного РФ Крыма перерос в поножовщину. В результате происшествия пострадал 27-летний мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 июня, в Киеве на Контрактовой площади произошел конфликт, который перерос в стрельбу с поножовщиной. Один из потерпевших получил ножевое ранение.