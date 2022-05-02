В Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил двух полицейских. Видео

В Подольском районе Киева мужчина начал выбрасывать вещи из окна, а потом открыл стрельбу по полицейским. В результате инцидента, были ранены двое патрульных.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Злоумышленника задержали и передали следственно-оперативной группе (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"К правоохранителям поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома, расположенного на улице Данченко, местный житель выбрасывает вещи. Когда патрульные прибыли на место происшествия, мужчина открыл огонь и ранил двух полицейские. Несмотря на это, злоумышленника удалось задержать. Пострадавших правоохранителей госпитализировали", – рассказал наш собеседник.

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Как уточнил Telegram-канал Киев Оперативный, якобы мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который может быть причастен к распространению наркотиков. Во время обысков у него изъяли запрещенные вещества на сумму более миллиона гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вишневом Киевской области правоохранители нашли и задержали мужчину, который может быть причастен к мародерству. Злоумышленник воспользовался отсутствием людей и обокрал местный салон красоты.