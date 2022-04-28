В Киеве у мужчины изъяли наркотики на миллион гривен. Фото

В Киеве задержали мужчину, который может быть причастен к распространению наркотиков. Во время обысков у него изъяли запрещенные вещества на сумму более миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, мужчина с помощью мессенджера сбывал наркотические средства на территории Киева и Киевщины, а деньги получал на электронные кошельки виртуальных платформ.

Злоумышленника задержали сразу после получения им очередной наркопосылки,к которой было 1,5 кг каннабиса, в одном из почтоматов столицы.

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"Во время поверхностного осмотра у 27-летнего уроженца Броваров были обнаружены три полиэтиленовых пакета с каннабисом общим весом полтора килограмма. Кроме этого, мы провели обыск у него дома, где были найдены разнообразные наркотические вещества и приспособления для их фасовки. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более одного миллиона гривен", – рассказали в полиции.

По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эстонском порту Мууга на корабле, который направлялся в Россию, обнаружили большую партию кокаина. Более трех тысяч пачек наркотика, сложенных в 72 черных мешка, нашли в одном из контейнеров с бананами из Эквадора.