Открыл огонь по правоохранителям: на Закарпатье полиция задержала вооруженного похитителя женщины с 3-летним ребенком. Фото и видео

На Закарпатье полиция задержала мужчину, который похитил женщину вместе с 3-летним ребенком и открыл огонь по правоохранителям. Инцидент произошел в Мукачевском и Береговском районах.

По данным пресс-службы полиции, о похищении женщины с ребенком около 10:56 правоохранителям сообщили медики "скорой". На тот момент было известно, что подозреваемый ехал на автомобиле Skoda и мог иметь с собой оружие.

Правоохранители немедленно начали розыск, а впоследствии нашли и задержали мужчину в Береговском районе. Во время задержания он оказал активное сопротивление: выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских и пытался наехать автомобилем на другого.

Следствие установило, что мужчина прибыл в дом своей 45-летней знакомой. Во время кофликта он угрожал ей пистолетом и заставил вместе с ребенком сесть в автомобиль. После этого он поехал в Береговский район, где пытался похитить еще одного ребенка, своего внука, а также травмировал дочь.

Женщине вместе с ребенком удалось сбежать из автомобиля. Впоследствии похититель снова использовал оружие, однако покинуть место происшествия ему помешали полицейские.

"Сейчас злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Все участники происшествия находятся в безопасности и сотрудничают со следствием. Малолетние дети не получили телесных повреждений. Раненым полицейским оказывается необходимая медицинская помощь – угрозы их жизни нет", – сообщили полицейские.

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении незаконного лишения свободы или похищения человека и посягательства на жизнь правоохранителя (ч. 2 ст. 146 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины). Задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

