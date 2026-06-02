В Николаеве автобус сбил женщину на пешеходном переходе: пострадавшая скончалась в больнице. Фото

В Николаеве 1 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса на регулируемом пешеходном переходе вблизи ТЦ "Магелан". В результате наезда 68-летнюю женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Видео дня

Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности на какой сигнал светофора двигались участники ДТП. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Авария произошла около 14:10 в районе проспекта Героев Украины. Известно, что 66-летний водитель автобуса "SOR NB 12", который выполнял рейс по маршруту №1 "мкрн Терновка – з-д Океан", совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую оперативно госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось – женщина скончалась в медицинском учреждении. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, что предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента, включая техническое состояние транспорта, действиями водителя и возможными показаниями очевидцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, в результате которого погиб один человек и еще несколько получили травмы. Авария произошла в селе Правдовка Ярмолинецкой общины, где транспортное средство съехало с дороги и врезалось в припаркованные автомобили и здание кафе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!