В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами: в полиции сказали, что нужно делать в таких случаях. Фото

В понедельник, 3 марта, в Киеве произошло чрезвычайное событие. В Подольском районе столицы мужчина нашел целый пакет с боевыми гранатами.

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Об этом сообщили правоохранители. Также в полиции рассказали об алгоритме действий в том случае, если вы заметили подобный опасный предмет.

"Жителя столицы продолжают обнаруживать опасные находки. На линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Подольском районе. Заявитель рассказал, что рядом с местом проведения работ он обнаружил пакет с вероятными гранатами", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители подчеркнули, что быстро прибыли по нужному адресу, огородили место происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

Там также рассказали о том, что нужно делать, если вы заметили опасный предмет:

– Сохранять спокойствие;

– Сообщить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом;

– Пометить или оградить место, где находится опасная находка;

– Немедленно сообщить о взрывчатке спецслужбы;

– Ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или изменять его положение;

– Ожидать на безопасном расстоянии от взрывотехников или спасателей.

"Берегите себя и позаботьтесь о безопасности", – резюмировали свои советы полицейские.

Ранее сообщалось, что в Бориспольском районе Киевской области задержан мужчина, взорвавший гранату. Злоумышленник после ссоры со знакомым бросил последнему во двор боеприпас и скрылся.

Кроме того, в Николаеве в конце февраля суд избрал меру пресечения для военнослужащего, бросившего гранату на территорию Территориального центра комплектования и социальной поддержки. До этого мужчина самовольно покинул воинскую часть и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области суд избрал меры пресечения для трех подозреваемых во взрыве возле админздания Павлоградского РТЦК и СП. Мужчин будут держать под стражей без альтернативы внесению залога. Инцидент, в результате которого осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий, произошел 2 февраля.

Уже 5 февраля в Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на Россию. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что за терактом стоят ГРУ РФ и ФСБ РФ. Враг прилагает большие усилия по подрыву мобилизации в Украине и вливанию в медийную часть с 2024 года.

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