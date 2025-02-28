В Николаеве военный бросил гранату на территорию ТЦК: какую меру пресечения избрал суд

В Николаеве суд избрал меру пресечения для военнослужащего, бросившего гранату на территорию Территориального центра комплектования и социальной поддержки. До этого мужчина самовольно покинул воинскую часть и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщила пресс-служба Центрального районного суда города Николаева, следственный судья Иван Дирко рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения в отношении 43-летнего военнослужащего. Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

По данным следствия, в конце февраля 2025 года мужчина, недовольный деятельностью ТЦК, бросил ручную гранату Ф-1 на территорию учреждения в Вознесенском районе. Взрыв повредил два служебных автомобиля, что сделало их непригодными для дальнейшего использования.

Во время заседания подозреваемый признал свою вину и объяснил, что гранату нашел в своем рюкзаке. Он также заявил, что действовал в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой. Адвокат военного просил суд избрать домашний арест как меру пресечения.

После рассмотрения материалов дела судья признал подозрение обоснованным и принял решение о содержании мужчины под стражей без определения размера залога, учитывая имеющиеся риски.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области суд избрал меры пресечения для трех подозреваемых во взрыве возле админздания Павлоградского РТЦК и СП. Мужчин будут держать под стражей без альтернативы внесения залога. Инцидент, в результате которого осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий, произошел 2 февраля.

Уже 5 февраля в Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на Россию. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что за терактом стоят ГРУ РФ и ФСБ РФ. Враг прилагает большие усилия по подрыву мобилизации в Украине и вливанию в медийную часть с 2024 года.

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