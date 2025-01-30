В Киевской области мужчина после конфликта взорвал гранату во дворе товарища. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области задержан мужчина, взорвавший гранату. Злоумышленник после ссоры со знакомым бросил последнему во двор боеприпас и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от 36-летнего жителя Бориспольского района о взрыве на территории его домовладения.

"Правоохранители выяснили, что накануне в одном из гаражных помещений компания мужчин распивала алкогольные напитки. Во время застолья между двумя знакомыми возник конфликт. Впоследствии фигурант пришел в дом потерпевшего и бросил гранату во двор. В результате взрыва повреждено окно дома и забор. К счастью, потерпевшие отсутствуют", – уточнили в полиции.

Полицейские задержали 35-летнего злоумышленника и сообщили ему о подозрении по факту хулиганства.

Как сообщал OBOZ.UA, в продуктовом магазине Никополя произошел взрыв, который унес жизни мужчины и ранил продавщицу. Инцидент произошел на кассе магазина, когда мужчина рассчитывался за покупки.

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