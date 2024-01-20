В Киеве мужчина напал на прохожего и приставил ему к горлу нож, угрожая расправой. Фото

В Киеве задержали мужчину, который по неизвестным причинам схватил прохожего и приставил ему к горлу нож, угрожая физической расправой. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы.

"В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице неизвестный приставил нож к горлу незнакомца и угрожает ему физической расправой", – рассказали в пресс-службе.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника. Потерпевший телесных повреждений не получил. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту указанного события решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области ранее судимый мужчина во время конфликта ударил товарища топором по голове. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе полицейские задержали женщину, пытавшуюся убить бывшего гражданского мужчину. Во время ссоры она выстрелила ему в голову из пистолета.

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