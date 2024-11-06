В Киеве мужчина избил, а затем ограбил ребенка. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители оперативно задержали мужчину, который, по информации следствия, избил и ограбил ребенка. Злоумышленник несколько раз ударил ребенка по телу и голове, выхватил телефон и скрылся.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях в них поступило сообщение об избиении несовершеннолетней на улице Борщаговской. Как выяснилось, 32-летний местный житель подошел к компании находившихся на улице девушек и начал провоцировать конфликт.

"В дальнейшем злоумышленник схватил 14-летнюю школьницу и начал наносить ей удары, причинив ушибы головы и плеча. Услышав крики прохожих, злоумышленник вырвал из рук потерпевшей мобильный телефон и скрылся", – добавили в полиции.

Злоумышленника оперативно обнаружили и задержали. По факту грабежа, совмещенного с применением насилия, возбуждено уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению 18-летней студентки. Злоумышленник на улице выхватил из рук девушки мобильный телефон и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Нападающий сверг 36-летнюю женщину на землю и отобрал у потерпевшей сумку с наличными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!