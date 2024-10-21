Сверг женщину на землю и, угрожая насилием, отобрал сумку с деньгами: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Нападавший повалил 36-летнюю женщину на землю и отобрал у потерпевшей сумку с наличными.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в них поступило сообщение об ограблении. В одном из парков злоумышленник напал на возвращавшуюся с работы 36-летнюю киевлянку. Неизвестный подбежал к женщине, повалил ее на землю и, угрожая физической расправой, завладел ее вещами и наличными в сумме около 10 тысяч гривен.

"Проведя ряд оперативных мероприятий, оперативники совместно с работниками криминального анализа установили злоумышленника: им оказался 39-летний уроженец Одессы, ранее судимый за убийство и имущественные преступления. Оперативники задержали нарушителя в течение суток", – уточнили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению 18-летней студентки. Злоумышленник на улице выхватил из рук девушки мобильный телефон и скрылся.

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