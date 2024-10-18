Посреди улицы ограбил 18-летнюю студентку: в Киеве задержан злоумышленник. Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению 18-летней студентки. Злоумышленник на улице выхватил из рук девушки мобильный телефон и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась 18-летняя киевлянка с заявлением об ограблении. На проспекте Любомира Гузара к ней подбежал неизвестный и выхватил из ее рук смартфон, а затем скрылся в неизвестном направлении.

"В ходе первоочередных розыскных мероприятий оперативники установили личность предполагаемого правонарушителя. Им оказался 44-летний житель Киевской области. Следователи задержали его, а телефон заявительницы правоохранители изъяли как вещественное доказательство", – рассказали в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к грабежу в Подольском районе столицы. Злоумышленник встретил 81-летнего пенсионера в магазине, предложил провести домой, а затем выхватил кошелек с деньгами и скрылся.

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