В Киеве мужчина из-за конфликта ударил товарища ножом, а затем угрожал топором. Фото

В Соломенском районе Киева в понедельник, 18 сентября, мужчина во время конфликта ударил ножом товарища. После этого нападающий еще и начал угрожать потерпевшему топором.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Злоумышленник был задержан и передан следователям.

"Событие произошло вчера в Соломенском районе, откуда на линию 112 поступило сообщение о телесных повреждениях. Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели потерпевшего. Гражданин рассказал полицейским, что во время конфликта с товарищем тот ранил его ножом и угрожал топором. Также пострадал. на своего нападающего, который находился неподалеку, – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

По словам патрульных, нападавший свою причастность к совершенному не отрицал. Инспекторы задержали мужчину и вызвали на место следователей, а пострадавшего передали врачам.

Напомним, в Подольском районе Киева задержали киевлянина, который из-за ревности напал на жену. Мужчина во время конфликта услышал от женщины о молодом поклоннике, после чего ударил ее ножом в живот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева задержана женщина, которая может быть причастна к убийству. Предварительно, во время празднования дня рождения между именинником и гостьей возник спор, в результате которого подозреваемый схватил нож и ударил мужчину в шею.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!