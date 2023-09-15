В Киеве мотоцикл после столкновения с легковушкой вылетел на тротуар и врезался в фасад магазина. Фото

В Соломенском районе Киева в результате столкновения с легковушкой мотоцикл вылетел на тротуар и врезался в фасад магазина. В результате ДТП владелец двухколесного транспорта был травмирован – его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"ДТП на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Олексы Тихого. Мотоциклист после столкновения с легковушкой на перекрестке вылетел на тротуар и врезался в фасад ортопедического магазина. С переломами в тяжелом состоянии его срочно забрала скорая", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть последствия ДТП.

В Киевской области за 8 месяцев текущего года на дорогах произошло 1145 ДТП с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий погибли 127 человек, а более 1450 были травмированы.

Напомним, вблизи села Юрковка Киевской области в среду, 13 сентября, грузовик съехал в кювет, опрокинулся и загорелся. В результате ДТП пострадал водитель транспорта, которого с ожогами госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в четверг, 14 сентября, Volkswagen Jetta на скорости протаранил электросопротивление и загорелся. В результате ДТП пассажиры авто получили травмы.

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