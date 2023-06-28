В Киеве мошенники пытались продать чужую квартиру, пока ее владелица находится за границей. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мошенников, которые по поддельным документам пытались продать чужую квартиру за 2,1 млн грн. Владелица жилья сейчас находится за границей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, двое злоумышленников мошенническим путем пытались продать 2-комнатную квартиру на улице Анны Ахматовой, владелица которой находится за границей.

"Для реализации своих преступных намерений подозреваемые обратились к частному нотариусу и с помощью поддельных документов пытались продать жилье, которое им не принадлежит, за 2,1 млн гривен. Их задержали при подписании договора купли-продажи недвижимого имущества", – рассказали в полиции.

Злоумышленниками оказались жители столицы – 29-летний мужчина и 44-летняя женщина. По факту мошенничества им сообщили о подозрении. Полицейские проверяют сообщников на причастность к совершению аналогичных преступлений и устанавливают организаторов аферы.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Якобы он представился другим человеком и угнал электросамокат из почтового отделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили "брачного" мошенника. Он создал сайт по организации фейковых знакомств и свиданий, где под видом женщин предлагал мужчинам познакомиться с ними за 699 долларов США.

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