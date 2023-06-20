В Киеве разоблачили 'брачного' мошенника: создал сайт, где мужчины платили 700 долларов за 'свидание' с женщиной

В Киеве правоохранители разоблачили "брачного" мошенника. Он создал сайт по организации фейковых знакомств и свиданий, где под видом женщин предлагал мужчинам познакомиться с ними за 699 долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Организатору преступной схемы грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они задокументировали мошенническую схему организации знакомств и свиданий. Организатором "бизнеса" оказался киевлянин, 1988 года рождения.

"Под видом знакомств и заключения брака он создал сайт, на котором разместил фейковые анкеты женщин для желающих устроить личную жизнь. Для того чтобы стать членом клуба "элитных знакомств" и иметь возможность просматривать анкеты женщин, "клиенты" должны были заплатить 99 долларов США, а чтобы встретиться с будущей невестой – 600 долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Когда доверчивые мужчины присылали деньги, аферист посылал им в ответ несуществующие номера девушек, а затем блокировал в социальных сетях. По месту его жительства следователи провели обыск, в ходе которого изъяли ноутбук с доказательствами.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Якобы он представился другим человеком и похитил электросамокат из почтового отделения.

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