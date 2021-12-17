В Киеве мать задушила свою двухлетнюю дочь

В Соломенском районе Киева 24-летняя женщина убила свою двухлетнюю дочь. Киевлянка задушила ребенка ремнем от одежды.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

"По предварительным данным, 24-летняя женщина, находясь в своем доме убила своего двухлетнего ребенка. Прибывшие в квартиру медики констатировали смерть девочки из-за удушения ремнем для одежды", – рассказали в пресс-службе.

Киевлянку задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По факту убийства малолетнего ребенка открыто уголовное производство. Решается вопрос о том, чтобы сообщить злоумышленнице о подозрении в совершении преступления.

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Обстоятельства и причины такого поступка женщины установит следствие.

Напомним, на Закарпатье нетрезвый мужчина до смерти избил приемную дочь. Девочке было десять лет. 34-летний злоумышленник рассказал, что накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения сильно избил девочку, а утром она лежала на кровати без каких-либо признаков жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Глухове Сумской области Сергей Белый убил своего трехлетнего сына Алексея, после чего бросил тело в лесополосе.