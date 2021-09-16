В Сумской области мужчина убил маленького сына и бросил тело в лесополосе. Фото

В Сумской области Сергей Белый убил своего трехлетнего сына Алексея, после чего бросил тело в лесополосе. Преступление произошло в городе Глухове Шосткинского района.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Позже в ГУ НПУ в регионе подтвердили, что мужчину 1971 года рождения уже задержали.

В полиции рассказали, что нашли 50-летнего мужчину на на одной из улиц города Глухов, однако ребенка с ним не было. По его словам, он не знает, где мальчик. Однако в дальнейшем он признался, что задушил сына и показал место убийства.

Оказалось, что забрав сына из детского сада, поехал с ним за город на велосипеде. Приехав в ближайшей лесополосы связал ему руки и надел пакет на голову. От чего ребенок задохнулся. После чего уехал.

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