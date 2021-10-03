На Закарпатье пьяный отчим до смерти избил приемную дочь: мужчина задержан. Фото

На Закарпатье нетрезвый мужчина до смерти избил приемную дочь. Девочке было десять лет.

Как сообщает пресс-служба полиции Закарпатья, трагедия произошла в селе Паладь-Комаровцы в ночь на воскресенье, 3 октября. На данный момент преступник задержан и будет помещен в СИЗО.

Правоохранители получили сообщение о смерти ребенка около пяти часов утра.

34-летний мужчина рассказал, что накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения сильно избил девочку, а утром она лежала на кровати без каких-либо признаков жизни.

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Тело ребенка было отправлено на судмедэкспертизу. Уголовное дело открыто по статье "умышленное убийство малолетнего ребенка".

На данный момент следствие готовит материалы для сообщения о подозрении и обращения в суд для заключения подозреваемого под стражу на период досудебного расследования.

За убийство девочки ее отчиму грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсоне восьмилетняя девочка попала в реанимацию после того, как на нее напал домашний пес породы алабай. В тот момент девочка была в гостях у подруги.