В Киеве легковушка вылетела на встречную полосу, где протаранила забор и сбила столб: есть пострадавший. Фото и видео

В Киеве в субботу, 21 июня, на улице Газопроводной легковушка на скорости протаранила столб и забор. В результате ДТП образовалась пробка, предварительно, есть пострадавший.

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Обстоятельства ДТП установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Газопроводной движение транспорта затруднено в направлении улицы Стеценко. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – предупредили в пресс-службе.

Как сообщили в соцсетях, предварительно, водитель Ford на высокой скорости не справился с управлением авто, пролетел через встречную полосу, где протаранил столбы и забор. К сожалению, водитель получил довольно серьезные травмы – не пользовался ремнем безопасности. Сейчас ему оказывают помощь врачи скорой помощи.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в понедельник, 16 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четверо детей.

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