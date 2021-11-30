В Киеве иностранцы напали с ножами на посетителей ресторана, которые заступились за женщин. Видео

В Святошинском районе Киева двое граждан Грузии во время конфликта в ресторане нанесли ножевые ранения трем посетителям. Инцидент произошел 27 ноября на улице Якуба Колоса.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуре. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

"Иностранцы отдыхали в ресторане и распивали алкоголь, после чего, начали грубо нарушать общественный порядок. Они стали приставать и словесно оскорблять других посетителей заведения, в том числе женщин. Возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой граждане Грузии нанесли ножевые ранения трем заступившимся за женщин мужчинам", – рассказали в пресс-службе.

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По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производства. Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в центре Киева задержали пьяного мужчину, который пытался скрыться от полиции на автомобиле и во время движения стрелял в сторону полицейских.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в одном из ресторанов в центре столиці во время конфликта клиент выстрелил из травматического пистолета в живот охраннику.