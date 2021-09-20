В Киеве мужчина устроил гонки с полицией и открыл стрельбу по авто правоохранителей. Фото и видео

В Печерском районе Киева задержали мужчину, который на машине скрылся от полиции в Вышгороде, а потом во время движения стрелял в сторону правоохранителей. Злоумышленник был пьян.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. К счастью в результате инцидента никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Во время патрулирования Вышгорода правоохранители остановили Audi, водитель которого хаотично перестраивался во время движения. При попытке поговорить с мужчиной, полицейские заметили у него в руках пистолет, после чего автомобиль резко двинулся с места и уехал.

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"На требования остановиться водитель не реагировал. Во время движения он неоднократно создавал аварийные ситуации, а также восемь раз выстрелил в сторону машины полиции. Через 40 минут Audi удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы. Мужчина был за рулем в состоянии опьянения", – рассказали в полиции.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, задержанным оказался 33-летний житель столицы Евгений Д. Ранее киевлянин привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Разрешение на ношение травматического оружия ему было выдано в апреле 2020 года.

По факту посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел из-за того, что хулигану сделали замечание так как он пил алкоголь в общественном месте.