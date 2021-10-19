В ресторане Киева во время конфликта клиент выстрелил в охранника
В Киеве в одном из ресторанов на улице Крещатик во время конфликта клиент выстрелил из травматического пистолета в живот охраннику. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Предварительно было установлено, что в одном из ресторанов в Шевченковском районе столицы между посетителем и охранником возник конфликт.
"Незнакомец нецензурно выражался в сторону 33-летнего сотрудника заведения, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего госпитализировали", – рассказали в полиции.
В пресс-службе уточнили, что 29-летнего злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в совершении хулиганства с применением оружия. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Напомним, ранее в центре Киева задержали пьяного мужчину, который пытался скрыться от полиции на автомобиле и во время движения стрелял в сторону полицейских.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим из-за замечания.