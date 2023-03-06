В Киеве иностранка гуляла по улице с гранатой и психотропами в пакете. Фото

В Деснянском районе Киева правоохранители во время поверхностного осмотра обнаружили у иностранной гражданки боевую противопехотную гранату. Кроме того, у нее изъяли два пакетика с психотропом.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит три года лишения свободы.

По словам правоохранителей, при отработке территории Лесного массива они остановили на улице Шолом-Алейхема прохожую для проверки.

"Во время общения выяснилось, что женщина имеет при себе запрещенные вещества и предметы. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней, а также два зип-пакета красного цвета. Полученный вывод эксперта установил содержимое пакетиков – это особо опасное психотропное вещество 4-ММС, общим весом почти 14 граммов", – рассказали в пресс-службе.

Иностранку, 1984 года рождения, задержали и сообщили ей о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ и незаконном обращении с боеприпасами.

Напомним, в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили у прохожего три килограмма психотропов. Общая стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 6 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители ликвидировали масштабный канал сбыта наркотиков и боеприпасов. Ежемесячный доход злоумышленников составил почти 2 миллиона гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!