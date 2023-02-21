В Киеве неоднократно судимый рецидивист гулял по улице с 3 кг психотропов на 6 млн грн. Фото

В Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили у прохожего три килограмма психотров. Общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 6 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ранее судимому мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали в полиции, при отработке территории Деснянского района они остановили для проверки мужчину. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили в пакете вещество, похожее на психотропное.

Экспертиза установила, что изъятым веществом, общим весом 3 кг, были особенно опасны психотропы. Общая стоимость по ценам "черного рынка" составляет около 6 миллионов гривен.

"Задержанным оказался ранее судимый мужчина, 1978 года рождения. Он уже 10 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и находится на испытательном сроке. Полицейские устанавливают канал поставки наркотиков и других причастных к данному преступлению лиц", – уточнили в пресс-службе.

По факту сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили нарколабораторию, занимавшуюся производством запрещенных веществ. Ежемесячная прибыль "дельцов" составляла около 10 миллионов гривен.

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