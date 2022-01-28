В Киеве грабители открыли стрельбу по мужчине и отобрали у него 10 млн. Фото, видео и все детали

Марина Погорилко
Криминал
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В Киеве произошло ограбление на 10 млн грн

В ночь на 28 января в Голосеевском районе Киева на улице Паньковской произошло дерзкое ограбление. Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен.

О чрезвычайном происшествии в Telegram сообщили "Стражи Эспрессо". Отмечается, что потерпевший выжил. На месте преступления работают правоохранители.

В Киеве расстреляли мужчину
Потерпевшего ограбили на 10 млн грн
Видео дня

Злоумышленники скрылись на легковушке "Ауди" серого цвета. На это авто предоставлена ориентировка всем патрулям, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию преступников. Всех, кто владеет какой-либо информацией о преступлении, призвали сообщить на линию "102".

Полиция разыскивает нападающих
Человек, которого расстреляли, выжил
Преступление совершено на улице Паньковской

Напомним, подозреваемого в похищении 120 тысяч долларов из кабинета львовской судьи отправили под стражу. Но он может выйти под залог в 4,9 миллиона гривен.

О воровстве стало известно 20 января, а произошло оно 18 числа того же месяца. По данным СМИ, мужчина залез через окно на второй этаж и унес из сейфа значительную сумму денег. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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