В Киеве грабители открыли стрельбу по мужчине и отобрали у него 10 млн. Фото, видео и все детали
В ночь на 28 января в Голосеевском районе Киева на улице Паньковской произошло дерзкое ограбление. Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен.
О чрезвычайном происшествии в Telegram сообщили "Стражи Эспрессо". Отмечается, что потерпевший выжил. На месте преступления работают правоохранители.
Злоумышленники скрылись на легковушке "Ауди" серого цвета. На это авто предоставлена ориентировка всем патрулям, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию преступников. Всех, кто владеет какой-либо информацией о преступлении, призвали сообщить на линию "102".
Напомним, подозреваемого в похищении 120 тысяч долларов из кабинета львовской судьи отправили под стражу. Но он может выйти под залог в 4,9 миллиона гривен.
О воровстве стало известно 20 января, а произошло оно 18 числа того же месяца. По данным СМИ, мужчина залез через окно на второй этаж и унес из сейфа значительную сумму денег. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Винницкой области продавец напитков украл у пассажира поезда "Киев – Измаил" тысячу гривен. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы;
также в декабре в Киеве трое неизвестных напали на мужчину, который нес домой крупную сумму. До этого он пользовался услугами нелегального обменника.