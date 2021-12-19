Продавец минералки украл у покупателя 1000 грн: суд приговорил злоумышленника к трем годам тюрьмы

В Жмеринке Винницкой области продавец напитков украл у пассажира поезда "Киев – Измаил" тысячу гривен. Потерпевший захотел купить минеральную воду, выйдя из вагона, он попросил бутылку и пытался расплатиться за нее тысячной купюрой.

Продавец, увидев тысячу, вырвал ее из рук пассажира и убежал прочь, солгав, что он якобы хочет разменять деньги. В суде он признался, что сразу решил украсть купюру, отмечается в приговоре от 14 декабря.

Забрав у пострадавшего тысячу гривен, мужчина побежал вдоль платформы в сторону привокзальной площади, несмотря на крики ограбленного гражданина. Там в киоске он приобрел алкоголь и еду, которые употреблял сам и угощал знакомых.

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На следующий день грабителя задержали правоохранители. У него изъяли остаток от тысячи – 700 гривен, которые тот не успел потратить. Больше никаких средств у продавца не было вообще.

Во время судебного заседания злоумышленник рассказал, что перед кражей он выпил немного водки. Мужчина отметил, что осознавал незаконность своих действий и раскаялся в том, что совершил. Он обратился к суду с просьбой не наказывать его.

Отмечается, что ранее грабителя уже привлекали к административной ответственности за торговлю в неустановленных для этого местах, однако судим он не был.

Обременительным обстоятельством было определено состояние алкогольного опьянения, а риск совершения повторного преступления этим гражданином назвали высоким.

Поэтому мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, потому что более мягкое наказание – штраф, общественные работы или арест – судья считал недостаточными, решив, что злоумышленник опасен для общества и его нужно изолировать, чтобы тот стал на путь исправления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за то, что он срубил три дерева из природно-заповедного фонда.