В Дарницком районе Киева трое неизвестных напали на мужчину, который нес домой крупную сумму. Перед этим он воспользовался услугами нелегального обменника.

Как стало известно OBOZREVATEL, нападение произошло через дорогу от торгово-развлекательного центра River Mall. Грабители поджидали киевлянина возле подъезда его дома.

"42-летний киевлянин припарковал свою машину примерно в 70 метрах от многоэтажного комплекса, взял сумку с деньгами и пошел к подъезду. Из стоящего поблизости автомобиля выскочили трое мужчин в масках-балаклавах, сбили его на асфальт, избили и вырвали сумку с деньгами", – сообщил источник.

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По его словам, добычей преступников стал 1 миллион 900 тысяч гривен. Как выяснилось, это деньги от продажи двух автомобилей, один из которых мужчина продал полгода тому, а второй – Toyota Land Cruiser – на днях.

Пострадавший официально не работает. "Он решил обменять доллары на гривни, а потом снова купить валюту, когда доллар упадет – таким образом заработать на курсовой разнице. Ранее он делал это не единожды, но в этот раз что-то пошло не так", – рассказал наш собеседник.

Несколько недель назад в обменнике на пр. Николая Бажана в супермаркете NOVUS мужчина сдал часть хранящейся у него суммы, а вторую часть прямо перед ограблением обменял на Большой Васильковской, 44. Поехал он туда по договоренности, объявление о выгодном обмене якобы нашел в сети.

По предварительной информации, преступники скрылись на автомобиле Infiniti темно-зеленого цвета. За грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 186 УК Украины) им грозит от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOREVATEL, в Соломенском районе Киева мужчина лишился 100 тысяч за 10 минут. Всего за месяц в столице произошло почти 2,5 тыс. краж: преступники цинично пользуются беззаботностью киевлян и гостей столицы.