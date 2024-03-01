В Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки: ему 'светит' до 5 лет за решеткой. Фото

В Киеве нетрезвый мужчина с балкона многоэтажки несколько раз выстрелил из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал, потому что фигурант целился в воздух.

Как сообщает столичная полиция, вызвала правоохранителей местная жительница. Она услышала выстрелы с пятого этажа своего дома в Святошинском районе.

Вероятным подозреваемым оказался киевлянин 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Во время обыска в его доме обнаружили не только пистолет с патронами и стреляные гильзы, но и пластиковую банку с каннабисом.

В настоящее время оружие и каннабис у гражданина изъяты. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 УК (грубое нарушение общественного порядка по мотивам неуважения к обществу). Задержанному грозит до 5 лет ограничения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на пункт обмена валют в центре Киева. Чтобы найти злоумышленника, понадобилось меньше суток.

Также в Киеве правоохранители задержали ограбившего финансовое учреждение работника пекарни. Злоумышленник в балаклаве ворвался в помещение, избил работника заведения и забрал из сейфа деньги.

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