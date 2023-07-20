В Киеве чиновника подозревают в растрате 2 млн грн во время ремонта детской спортивной школы. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю учебного заведения. Он может быть причастен к растрате 2 миллионов гривен при ремонте детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ).

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник заключил соглашение о проведении капитального ремонта детской спортивной школы с подрядным предприятием по завышенным ценам. Был проведен ряд экспертиз, подтвердивших ущерб бюджету на общую сумму около 2 миллионов гривен", – рассказали в пресс-службе.

Госслужащему сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили директору коммунального учреждения о подозрении во взяточничестве. Мужчина требовал от предпринимателя 20 тысяч гривен за размещение детских аттракционов на территории Гидропарка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве следователи сообщили о подозрении адвокату. Он вынудил свою клиентку, гражданку РФ, дать взятку в 2,5 тыс. долларов США госслужащему в обмен за беспрепятственное получение вида на временное проживание на территории Украины.

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