Получал неправомерную выгоду: в Киеве задержали и. о. начальника отдела по благоустройству. Фото

В Киеве задержали исполняющего обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства одной из столичных районных государственных администраций из-за взяток. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Взяточнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Установлено, что чиновник одного из районов столицы после проверки документов на осуществление деятельности СТО, потребовал у руководителя автосервиса ежемесячную плату в размере 10 тысяч гривен за дальнейшее беспрепятственное осуществление деятельности. Чиновник угрожал закрытием сервиса, если его глава откажет платить "дань".

При этом, во время общения с предпринимателем, чиновник подчеркнул, что учитывая, что он является назначенным руководителем подразделения, все "вопросы" необходимо решать с ним.

Отмечается, что не остановила должностного лица от противоправных действий даже осведомленность о недавнем разоблачении руководителя и главного специалиста этого отдела на получении неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности. Также устанавливается круг лиц, причастных к коррупционному правонарушению.

В прокуратуре указали, что должностные лица указанного подразделения РГА в течение последнего месяца уже дважды разоблачались Соломенской окружной прокуратурой Киева при получении неправомерной выгоды.

Напомним, в Киеве задержали чиновника, подозреваемого во взяточничестве. Якобы злоумышленник требовал с торговцев стихийного рынка по 1 тысячи гривен в месяц за беспрепятственную реализацию товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области на получении взятки задержали инспекторку Налоговой службы. По данным следствия, она потребовала и получила 900 долларов от представителя одного из предприятий.

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