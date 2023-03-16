В Киеве будут судить преступную группировку: продавали наркотики, боеприпасы и взрывчатку. Фото

В Киеве будут судить организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков, боеприпасов и взрывных устройств. Доход злоумышленников в месяц составлял около 400 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лишений свободы.

Как рассказали правоохранители, злоумышленников разоблачили в конце 2022 года. Ими оказались организатор преступной схемы – 39-летний уроженец Полтавщины и его четыре подельника – 1977, 1980 и 1989 годов рождения.

"Они создали организованную преступную группу и систематически изготовляли и сбывали наркотические средства и психотропные вещества в больших и особо крупных размерах: кокаина, амфетамина, каннабиса, таблеток экстази и галлюциногенов. Также подозреваемые продавали боеприпасы и взрывные устройства на территории Киева", – уточнили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, во время документирования преступной деятельности правоохранители провели 4 оперативных закупки. Было приобретено 500 гр амфетамина, 15 гр кокаина, патроны к автоматическому оружию калибра 5х45 и гранату Ф-1. Доход злоумышленников в месяц составлял около 400 тыс. грн.

По этим фактам было открыто пять уголовных производств, в частности, незаконное производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Следствие было завершено, а обвинительные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители ликвидировали масштабный канал сбыта наркотиков и боеприпасов. Ежемесячный доход злоумышленников составил почти 2 миллиона гривен.

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