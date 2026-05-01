Поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном: есть погибший и пострадавшие. Фото и видео

Утром 1 мая на Львовщине произошла серьезная авария с пассажирским поездом Киев-Ужгород. Поезд сошел с рельсов после столкновения с автокраном.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Погиб машинист, есть травмированные.

О трагедии на железной дороге Глагола написал около 7 часов утра.

"Около часа назад на Львовщине произошла серьезная авария с участием пассажирского поезда сообщением Киев-Ужгород. По предварительной информации, поезд столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда в районе села Любинцы, вблизи Стрыя. В результате удара локомотив сошел с рельсов", – говорилось в сообщении.

На месте погиб машинист.

Водитель автокрана и помощник машиниста выжили, оба госпитализированы, сообщил "Суспільному" председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

По его словам, на Львовщине автокран выехал на железнодорожный переезд, несмотря на работающую сигнализацию.

Перцовский также добавил, что погибший машинист был ветераном.

Среди пассажиров и поездной бригады травмированных нет. Поезд оттягивают, чтобы продолжить движение.

"На месте работают медики и правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются", – добавил Глагола.

