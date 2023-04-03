Повредил технику журналистов в Киево-Печерской лавре: представителю УПЦ МП сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении священнику УПЦ МП за препятствование журналистской деятельности. Злоумышленник на территории Киево-Печерской лавры повредил технику съемочной группы СМИ.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Представителю московского патриархата грозит до трех лет ограничение свободы.

"Инцидент произошел 30 марта на территории Киево-Печерской лавры. Во время съемки сюжета один из священнослужителей повредил оборудование оператора. Установлено, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и из микрофона вырвал микрофон и камере", – рассказали в пресс-службе.

По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов возбуждено уголовное производство, а представителю УПЦ МП сообщили о подозрении. Злоумышленнику грозит штраф до 850 гривен, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, к четвергу, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата начали сразу же блокировать.

Стоит отметить, что представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), называющему себя настоятелем Киево-Печерской лавры. Ему инкриминируют разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной злости РФ.

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