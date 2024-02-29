В Киеве будут судить подрядчика, присвоившего почти 200 тыс. на ремонте поврежденного обстрелом музея Шевченко: детали дела

В Киеве будут судить подрядчика, присвоившего деньги во время восстановления после ракетных обстрелов Национального музея Тараса Шевченко. Злоумышленник "заработал" 190 тысяч гривен.

Об этом сообщили в прессслужбах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

"Музей пострадал в результате ракетных обстрелов столицы в октябре 2022 года. При выполнении работ по восстановлению остекления музея подрядчик умышленно завысил объемы выполненных работ, указав работы, которые фактически не были выполнены. Это привело к излишнему перечислению бюджетных средств на сумму 190 тыс. грн", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции, не было выполнено очищение деревянных поверхностей оконных рам общей площадью около 370 квадратных метров. Факт преднамеренного завышения строительных работ подтвержден строительно-технической и экономической экспертизами.

Сейчас время обвинительный акт в отношении 48-летнего директора коммерческого предприятия по факту присвоения бюджетных средств Национального музея Тараса Шевченко в Киеве направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, который проводил ремонт укрытия в детском саду, в результате чего просела стена здания. Предприниматель завысил стоимость работ и "заработал" на этом 430 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении подрядчику. Злоумышленник "заработал" более 350 тысяч гривен на строительстве укрытия в Вышгороде в Киевской области.

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