В Киеве будут судить мужчину, который прятал кокаин в яблоках. Фото

В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в хранении наркотиков с целью сбыта. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены яблоки. Внутри одного из них был кокаин.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что в марте 2023 года на территории одного из торговых центров столицы правоохранители остановили мужчину, поведение которого было подозрительным. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили яблоки, запаянные в полиэтиленовую герметичную пленку. При разрезании яблока в его сердцевине был обнаружен пакет с кокаином", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что во время обыска по месту жительства киевлянина правоохранители нашли и изъяли не только еще кокаин, но и каннабис. Следствие по факту хранения наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в столице правоохранители разоблачили дельцов, организовавших работу нарколаборатории. В ходе обысков у них изъяли 17 кг психотропных веществ на сумму около 1,3 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Одессе правоохранители задержали двух наркодилеров с крупной партией запрещенных веществ. Приблизительная стоимость изъятого на черном рынке составляет около 130 тысяч долларов США.

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