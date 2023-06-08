В Киеве и Одессе задержали двоих наркодилерию с партией "товара" на $130 тыс. Фото и видео

В Киеве и Одессе стражи порядка задержали двух наркодилеров с большой партией запрещенных веществ. Приблизительная стоимость изъятого на "черном" рынке составляет около 130 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, им удалось установить человека, организовавшего на территории города Киева нарколабораторию и склад для хранения изготовленной продукции с целью дальнейшей продажи.

"При проведении обыска в складском помещении на улице Семьи Хохловых мы обнаружили и изъяли около 50 килограммов солей Альфа-PVP, оборудование для изготовления психотропных веществ, лабораторную химическую посуду, химические вещества, средства для фасовки и взвешивания, электронные весы, около 30 литров прекурсора, соляную кислоту и 100 литров вещества, похожего на ацетон", – рассказали в пресс-службе.

Вчера, 7 июня, полицейские задокументировали отправку психотропного вещества и наркотических средств на отделение почты в Одессе. Так, оперативники установили сообщника киевского наркодилера – им оказался одессит, 2002 года рождения. Молодой человек работал на Telegram-канал как закладчик наркотиков. Во время проведения осмотра у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли, в том числе 3 килограмма солей Альфа-PVP, каннабис весом около 200 граммов.

"Кроме того, мы провели обыск по месту жительства мужчины в квартире, которую он использовал как состав для дальнейшего распределения наркотических веществ и психотропных средств на территории Одесской области. Во время проведения обыска мы обнаружили и изъяли еще около 1,5 килограмма психотропа, 56 таблеток МГМА , 150 граммов мефедрона, 200 граммов амфетамина", – добавили в полиции.

Приблизительная стоимость изъятого психотропного вещества на "черном" рынке составляет около 130 тысяч долларов США. По факту незаконного производства и сбыта наркотиков и психотропов возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили дельцов, организовавших работу нарколаборатории. В ходе обысков у них изъяли 17 кг психотропных веществ на сумму около 1,3 млн грн.

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