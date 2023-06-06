Полицейские Киева разоблачили дельцов, сбывавших психотропы по всей Украине: изъяли "товара" на 1,3 млн грн. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили дельцов, организовавших работу нарколаборатории. В ходе обысков у них изъяли 17 кг психотропных веществ на сумму около 1,3 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они задержали жителей Киевской области: двух мужчин 28 и 22 лет, а также 25-летнюю женщину. Они незаконно производили и сбывали психотропные вещества в особо крупных размерах. По ценам черного рынка оптовая стоимость изъятых психотропов составляет около 1,3 млн гривен.

"Злоумышленники наладили поставку опасного товара заказчикам по всей территории Украины путем принятия заказов в телеграмм-канале. В дальнейшем "товар" передавали через закладки, почтовые отправления и через сеть службы доставки. Мы провели семь обысков на территории Киева и области, во время которых изъяли около 17 килограммов психотропного вещества - солей Альфа-PVP и около 500 литров прекурсоров", – рассказали в полиции.

По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался изготовлением психотропного вещества. Для этого он обустроил лабораторию прямо у себя дома.

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