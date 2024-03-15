В Киеве будут судить мошенницу, которая "заработала" на пострадавших от войны более 6 млн грн: подробности дела. Фото

В Киеве будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве. Она обещала пострадавшим от войны украинцам скидки в сети строительно-хозяйственных магазинов.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ноябре прошлого года стражи порядка разоблачили женщину, которая мошенническим путем завладела деньгами граждан на общую сумму более 6 миллионов гривен.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что злоумышленница придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью и покупает товары по скидке от 50 до 70 процентов сети строительно-хозяйственных магазинов. Нарушительница убеждала потерпевших заказывать и покупать товары из-за нее по выгодной цене, а полученные мошенническим путем деньги тратила на собственные нужды", – рассказали правоохранители.

От действий злоумышленницы пострадали 18 человек. Досудебное раздвижение по фактам 35 мошенничеств уже завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители разоблачили пятерых злоумышленников, похищавших данные банковских карт граждан, используя фишинговые ссылки, которые имитировали интерфейсы популярных интернет-сервисов. Всего зафиксировано 44 пострадавших от их действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве. С помощью поддельных документов они сняли с чужого счета почти 350 тысяч гривен.

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