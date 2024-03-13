Сняли со счета предпринимателя около 350 тыс. грн: в Киеве задержали двух мошенников. Фото и подробности

В Киеве задержаны двое мужчин, которые подозреваются в мошенничестве. С помощью поддельных документов они сняли с чужого счета почти 350 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они задержали двух мужчин, 28-летнего уроженца Полтавской области и ранее судимого 36-летнего киевлянина, мошенническим путем завладели деньгами финансового учреждения.

"Сообщники тщательно спланировали преступление. Они заранее подделали документы на имя физического лица-предпринимателя, у которого открыт счет в финучреждении. В день совершения преступления один из них вошел в офис организации и по поддельным документам снял со счета около 350 тысяч гривен. Другой в это время находился рядом с помещением и наблюдал и должен был предупредить сообщника в случае возникновения непредсказуемой ситуации", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали с поличным – им сообщили о подозрении в мошенничестве, а деньги были изъяты. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области правоохранители разоблачили пятерых злоумышленников, похищавших данные банковских карт граждан, используя фишинговые ссылки, имитирующие интерфейсы популярных интернет-сервисов. Всего зафиксировано 44 пострадавших от их действий.

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